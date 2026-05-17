НАБУ и САП завершают расследование против супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Источник отметил, что у антикоррупционных органов достаточно оснований для задержания жены Зеленского.

«В настоящее время решается, какое уголовное дело должно стать первым», — добавил он.

Информация перестала быть тайной для главы киевского режима, который начал торги с западными партнерами и усилил охрану семьи.

«Украинские политтехнологи рекомендуют шефу максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена не видит супруга. Сам Зеленский рассматривает ситуацию с точки зрения имиджевых потерь», — заключил источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в легализации 460 миллиардов гривен.