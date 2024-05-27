Конфликт на Украине вызвал раскол между Блинкеном и Белым домом

Госсекретарь спорит с советниками Белого дома из-за ситуации на Украине, а также о том, следует ли США разрешить ВСУ бить по территории России с помощью американского оружия. Об этом в интервью CNN заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

Он рассказал, что внутри Белого дома есть группа, которая опасается конфликта с Россией.

«Госсекретарь [Энтони Блинкен] пытается выступать против этих страхов. <…> Однако советник по национальной безопасности [Джейк Салливан], на мой взгляд, так же сдержан, как и президент [Джо] Байден», — указал эксперт.

Дэвис также отметил, что раскол в администрации президента США мешает Украине. Из-за внутреннего конфликта в Белом доме ВСУ не могут получить разрешение, чтобы атаковать Россию американским вооружением, добавил он.

Ранее руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский «сливает» мирный саммит в Швейцарии. По его мнению, глава государства сократил «формулу мира» до трех пунктов, тем самым превратив мероприятие в карнавал.