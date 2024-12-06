Конфликт на Украине — гибридный. Лавров назвал третьего участника противостояния
Лавров в интервью Карлсону назвал конфликт на Украине гибридной войной
Украинская армия не смогла бы самостоятельно, без помощи американских инструкторов, применять оружие большой дальности. Поэтому можно считать этот конфликт гибридным, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.
«Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — сказал он.
Лавров заявил, что официально Россия не воюет с США. Однако некоторые эксперты сочли происходящее на Украине гибридной войной, и министр согласился с ними.
Боевое испытание баллистической ракеты «Орешник» он назвал сигналом Западу и выразил надежду на то, что его не проигнорируют. Лавров предупредил, что ради защиты своих интересов Россия готова на все.