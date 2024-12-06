Украинская армия не смогла бы самостоятельно, без помощи американских инструкторов, применять оружие большой дальности. Поэтому можно считать этот конфликт гибридным, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

«Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — сказал он.

Лавров заявил, что официально Россия не воюет с США. Однако некоторые эксперты сочли происходящее на Украине гибридной войной, и министр согласился с ними.

Боевое испытание баллистической ракеты «Орешник» он назвал сигналом Западу и выразил надежду на то, что его не проигнорируют. Лавров предупредил, что ради защиты своих интересов Россия готова на все.