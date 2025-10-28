Кому сделали хуже: тысячи украинских военных может смыть Белгородским водохранилищем

Около четырех тысяч украинских военных в Волчанске может смыть из-за атак на Белгородское водохранилище. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Именно из Волчанска запускали снаряды, бившие по дамбе. Если вода дойдет до города и смоет позиции ВСУ, им придется отступить. Однако такая ситуация может сложиться, только если плотина полностью выйдет из строя.

Первый удар по плотине украинские боевики нанесли 25 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.

Однако эта атака не стала единственной. По словам журналиста Руслана Осташко, ВСУ намеренно обстреливают плотину из систем HIMARS, чтобы попытаться замедлить продвижение российской армии.