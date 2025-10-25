Плотину Белгородского водохранилища повредило при ударе ВСУ
При атаке ВСУ плотина Белгородского водохранилища получила повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, противник может предпринять новые попытки ударов по объекту, что приведет к разрушению плотины. В этом случае возникнет угроза подтопления.
«Будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов», — предупредил Гладков.
Глава региона призвал начать выезд в пункты временного размещения Белгорода жителям, которые могут оказаться в зоне риска.
Речь идет о селах Безлюдовка (улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический), Новая Таволжанка (улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова), микрорайоне Титовка в Шебекине (переулок Нежуры).
Ранее стало известно, что в Белгородской области 12 мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ.