Плотину Белгородского водохранилища повредило при ударе ВСУ

При атаке ВСУ плотина Белгородского водохранилища получила повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, противник может предпринять новые попытки ударов по объекту, что приведет к разрушению плотины. В этом случае возникнет угроза подтопления.

«Будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов», — предупредил Гладков.

Глава региона призвал начать выезд в пункты временного размещения Белгорода жителям, которые могут оказаться в зоне риска.

Речь идет о селах Безлюдовка (улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический), Новая Таволжанка (улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова), микрорайоне Титовка в Шебекине (переулок Нежуры).

Ранее стало известно, что в Белгородской области 12 мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ.