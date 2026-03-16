Комплекс ПВО ВС России отразил атаку украинских беспилотников после обнаружения

Во время отражения массовой атаки дронов комплекс ПВО ВС России был обнаружен врагом, но вышел победителем. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР-М1» 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Олег Наумов.

По словам собеседника агентства, интенсивная работа расчетов комплексов ПВО 838-го отдельного зенитного дивизиона начинается вечером, когда поступает команда «объявлен налет дронов».

«Сначала два пуска сразу сделали, после чего получили команду перекатываться на соседнюю позицию. Затем выполнили два пуска, также сделали „перекат“ (сменили позицию — прим. ред.)», — сообщил Наумов.

Противник заметил потерю нескольких ударных дронов и отправил еще два беспилотника, чтобы уничтожить комплекс ПВО. Система противовоздушной обороны засекла и уничтожила их.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Ульяновской областью. Обломки упали на территории Чердаклинского района. В результате ЧП никто не пострадал.

Также украинские военные атаковали БПЛА промышленную зону Лабинска Краснодарского края. На территории нефтебазы вспыхнул пожар.