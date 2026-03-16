Силы ПВО уничтожили пять дронов над Ульяновской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Ульяновской областью. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области», — написал он.

Место падения зафиксировали на территории Чердаклинского района, туда отправились сотрудники спецслужб. В результате ЧП никто не пострадал.

На протяжении всей ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к столице беспилотниках. В период с 00:00 по 07:00 градоначальник заявил об уничтожении 40 дронов. Информации о пострадавших не поступало, на места происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее от атаки дрона пострадали мужчина и женщина в Белгородской области. Беспилотник атаковал микроавтобус в селе Ржевка Шебекинского округа.