Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил принять в первом чтении законопроект, наделяющий статусом ветерана участников боевых действий в Курской области. Документ опубликовали в думской электронной базе .

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил ранее, что почти всю территорию региона удалось освободить, при этом ВСУ понесли огромные потери.

Впоследствии российские войска перейдут границу с Украиной и начнут создавать буферную зону в Сумской области, добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства отмечал, что статус ветерана распространят на бойцов, несущих службу в курском приграничье и что сделать это поручил лично президент Владимир Путин.