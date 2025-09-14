Комбрига ВСУ Нащубского объявили в розыск в России

В России объявили в розыск командира 92-й бригады ВСУ полковник Виталия Нащубского. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Комбриг причастен к обстрелам Шебекинского района Белгородской области в 2023 году.

До этого российские силовики сообщали, что украинское командование вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с Липцовского направления в Харьковской области. Ротацию оставшихся подразделений не провести. При этом сам комбриг покинул расположение бригады.

В России в отношении Нащубского ранее завели уголовное дело о теракте. Следствие установило, что он отдавал подчиненным незаконные приказы.

В частности, подрывать жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Жители Белгородской области в результате атак, в том числе и минометных, получали ранения.

Ранее в международный розыск объявили писателя Дмитрия Быкова*.

*Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.