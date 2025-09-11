Писатель-иноагент Дмитрий Быков попал в список террористов и экстремистов

Объявленный в международный розыск и заочно арестованный в России писатель-иноагент Дмитрий Быков* пополнил реестр террористов и экстремистов. Это следует из обновленного списка на сайте Росфинмониторинга .

В начале августа Черемушкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Быкова* по уголовному делу о распространении недостоверной информации о российской армии, а также за неисполнение обязанностей иностранного агента.

Максимальное наказание за все нарушения составляет до 10 лет лишения свободы.

РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что в последний раз писатель Дмитрий Быков* находился в Нью-Йорке, куда отправился после отъезда из России.

Точное его местонахождение после объявления в международный розыск российские следователи установить не смогли.

*Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.