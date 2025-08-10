Против украинского командира завели дело за обстрелы Белгородчины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Второго механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что командир ВСУ приказал обстреливать мирное население в Белгородской области. Военного обвинили в совершении террористического акта в Шебекинском районе.

«С 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта», — отметили в пресс-службе.

В результате ударов ранения различной степени тяжести получили жители Белгородской области, пострадали объекты социальной инфраструктуры.

«Принимаются меры к установлению местонахождения Нащубского и соучастников преступления», — добавили в СК.

Ранее следователи выяснили, кто приказал сбить Ил-76 с пленными украинскими военными в 2024 году. Приказ отдал командир бригады ВСУ Николай Дзяман и вышестоящее командование.