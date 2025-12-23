Комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин ответил на негативные посты о себе

Командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин скрупулезно отвечает на каждый негативный пост в свой адрес и пишет комментарии в свою защиту. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На фоне критики в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес», — отметил источник.

По информации силовиков, комбриг нанял блогеров, которые его поддерживают публикациями.

«Большую часть времени Фокин проводит в соцсетях, занимаясь раскруткой личного бренда, нежели проблемами бригады», — заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что 125-ую бригаду ВСУ в Харькове возглавил бывший командир националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.