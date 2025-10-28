Командовать 125-й бригадой ВСУ в Харьков прибыл экс-командир «Азова»
Командование над 125-й бригадой ВСУ в Харькове может взять бывший командир националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило РИА «Новости».
«В Харьков прибыл новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин», — отметил он.
Подразделения этой бригады задействовали на Сумском и Запорожском направлениях. Собеседник издания добавил, что раньше Фокин командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азов»*. Он не исключил, что военного отправили в Харьков в связи с переброской подразделений на Харьковское направление.
Ранее ВС России ликвидировали украинских боевиков в Запорожской области, используя эффект неожиданности. При штурме Новониколаевки они незаметно подошли к украинским военнослужащим, в первом блиндаже двое военнослужащих в этот момент пили чай.
Командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха добавил, что штурм проводили рано утром, многие боевики тогда еще спали.
*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.