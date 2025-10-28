Командование над 125-й бригадой ВСУ в Харькове может взять бывший командир националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

«В Харьков прибыл новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин», — отметил он.

Подразделения этой бригады задействовали на Сумском и Запорожском направлениях. Собеседник издания добавил, что раньше Фокин командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азов»*. Он не исключил, что военного отправили в Харьков в связи с переброской подразделений на Харьковское направление.

Ранее ВС России ликвидировали украинских боевиков в Запорожской области, используя эффект неожиданности. При штурме Новониколаевки они незаметно подошли к украинским военнослужащим, в первом блиндаже двое военнослужащих в этот момент пили чай.

Командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха добавил, что штурм проводили рано утром, многие боевики тогда еще спали.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.