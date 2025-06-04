Комбат описал тактику взятия под контроль села Водолаги в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области за три-четыре дня. Об этом рассказал командир батальона мотострелков с позывным Мажор, сообщило РИА «Новости» .

Минобороны России опубликовало видео, где боец рассказал о тактике освобождения села российскими военными. Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ 31 мая.

«Полностью мы овладели им за три-четыре дня, обрубив логистику путем взятия его в тактическое окружение», — сказал Мажор.

Боец добавил, что российские военные взяли село под контроль за такой короткий срок потому, что боевики ВСУ не ожидали от ВС РФ действий на широком фронте. Он также отметил подавленное состояние у противника по ряду причин. Начиная с того, что командир роты сидел за 20 километров от линии фронта и заканчивая блокадой основных путей подвоза для личного состава ВСУ.

Закрепившиеся же в селе украинские боевики попытались оказать сопротивление на отдельных участках, но безуспешно. Многие украинские солдаты сразу сдались, резюмировал Мажор.

Ранее бойцы группировки войск «Север» выдавили боевиков ВСУ с территории населенного пункта Андреевка в Сумской области.