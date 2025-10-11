Командование ВСУ запрещает оказывать какую-либо помощь оставшимся в Константиновке мирным жителям. Об этом рассказал пленный украинский солдат Сергей Громов, сообщило РИА «Новости».

«Командование доводило, что оставшиеся мирные жители — это "сепары" и "ждуны". Они не заслуживают не то что эвакуации, но и <…> воды и продуктов», — сказал он.

При этом практически все украинские чиновники выехали из города.

Ранее стало известно, что российская армия вышла на окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие ВС России совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино, теперь на восточной окраине города ведутся бои.