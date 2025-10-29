Свыше ста мобилизованных из учебного центра 95-й бригады ВСУ завершают подготовку к отправке на фронт в Сумском направлении. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Продолжается восстановление боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных», — сказал собеседник журналистов.

По его словам, военные проходили подготовку всего два месяца.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла 80% штурмовой группы 225-го полка во время попытки контратаки в Сумской области.

Также появилась информация о массовом дезертирстве военных 120-й бригады территориальной обороны. Побеги связаны с тем, что командование отправило солдат в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытке повлиять на обстановку в Волчанске.