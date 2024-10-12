Бойцы ВСУ массово сдались в плен после сброса листовок под Курахово

Бойцы «элитной» 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ массово сдались в плен на Кураховском направлении после сброса российских агитационных листовок. Видео с пленными опубликовал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«На своих позициях мы нашли листовки с призывом сдаться и как это правильно сделать. В конечно результате это привело к правильному решению, когда пришли русские военнослужащие», — заявил один из украинских военнопленных.

Российские операторы дронов засыпали позиции противника листовками с призывом сдаться. И все больше бойцов ВСУ принимают такое решение. На этот раз сложили оружие семеро украинских десантников.

Пленные пожаловались на невыносимые условия службы. По их словам, обмундирование и другие необходимые вещи, причем даже продукты и воду, им пришлось самим покупать. А потом командование ВСУ их просто предало, бросив безо всякой поддержки.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные окружили Селидово и Кураховку. По его словам, отступившие боевики ВСУ сейчас пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке.