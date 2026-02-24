Правительство Сумской области стало активнее вывозить мирных жителей из региона. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения Сумской области. Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам», — заявил собеседник журналистов.

Ранее другой источник агентства отмечал, что в прифронтовых населенных пунктах Сумской области почти не осталось гражданского населения, людей массово эвакуируют. Украинские власти намерены выселить как можно больше человек, чтобы поселить в их квартирах военных ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что украинские боевики не выдержали натиска российской армии. Из-за череды поражений им пришлось отойти на запасные позиции рядом с Харьковкой в Сумской области.