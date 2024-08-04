Рогов: в Чугуеве уничтожили командный пункт ВСУ с наемниками ракетным ударом

Российские военные нанесли несколько мощных ударов по аэродрому ВСУ в Чугуеве в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Он уточнил, что запасной командный пункт ВСУ вместе с иностранными наемниками ликвидировали одним точным ударом

По данным издания «Украина.ру», за сегодняшний вечер по аэродрому в Чугуеве нанесли три удара.

На Харьковском направлении в рядах ВСУ воюют наемники из Польши, Англии и США. Также в июле большое количество солдат прибыло в зону боевых действий из Франции.

Ранее командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве поразили ракетным ударом. В результате погибли несколько офицеров. Сообщалось о ранении первого заместителя главы СБУ.

Также стало известно, что российские военные уничтожили ракетную пусковую установку ВСУ, обстреливавшую Белгород и Белгородскую область.