Командный пункт ВСУ с наемниками ликвидировали в Чугуеве
Рогов: в Чугуеве уничтожили командный пункт ВСУ с наемниками ракетным ударом
Российские военные нанесли несколько мощных ударов по аэродрому ВСУ в Чугуеве в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.
Он уточнил, что запасной командный пункт ВСУ вместе с иностранными наемниками ликвидировали одним точным ударом
По данным издания «Украина.ру», за сегодняшний вечер по аэродрому в Чугуеве нанесли три удара.
На Харьковском направлении в рядах ВСУ воюют наемники из Польши, Англии и США. Также в июле большое количество солдат прибыло в зону боевых действий из Франции.
Ранее командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве поразили ракетным ударом. В результате погибли несколько офицеров. Сообщалось о ранении первого заместителя главы СБУ.
Также стало известно, что российские военные уничтожили ракетную пусковую установку ВСУ, обстреливавшую Белгород и Белгородскую область.