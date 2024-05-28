Командиры ВСУ врали солдатам о минных полях

Вопреки заявлениям командиров Вооруженных сил Украины границу с Россией в Харьковской области не заминировали. Солдатам наврали, и российские войска вошли с неожиданного направления, рассказал РИА «Новости» плененный украинский пограничник Александр Ильницкий.

«В тех местах, можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка. Туда зайти очень легко, и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано», — сказал он.

По его словам, командиры запретили ходить в лес и поле, потому что их якобы заминировали. Солдатам показали маршрут в одном-единственном секторе, где можно передвигаться, чтобы не подорваться.

Ильницкий заявил, что обман раскрыли при наступлении российских войск. По его словам, они прорвались там, где их совсем не ждали, и не наткнулись ни на какие минные заграждения — они отсутствовали.

Другой украинский пограничник, Александр Савченко, рассказал о существовавших только на бумаге укреплениях в Харьковской области. По его словам, взводный опорный пункт выдали за ротный, а в подразделении бойца служили лишь 50 человек вместо сотни.