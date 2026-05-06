Полковник ВСУ Иван Шныр покинул место службы с деньгами, которые украли у военнослужащих и вывели из средств украинской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Шныра сняли с должности после освобождения поселка Ветеринарное силами группировки «Север».

«Политик уверена, что полковнику Шныру просто дали забрать „общак“ с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами ВСУ», — сообщил источник.

После этого бывший комбриг выходил на связь с территории Львовской области. Помимо него своих должностей лишились еще два командира батальона и заместитель комбрига.

Ранее командир одной из элитных бригад ВСУ покинул должность на фоне претензий со стороны командования, в том числе, связанных с коррупцией.