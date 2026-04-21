Командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого полковник Анатолий Лисецкий покинул должность. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Лисецкий руководил бригадой более двух лет. Источник заявил, что причиной его отставки стало недовольство со стороны командования на фоне неудач на фронте и претензий, связанных с коррупцией.

«Полковник Лисецкий, командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, руководивший бригадой с августа 2023 года, отправлен в отставку», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на смену Лисецкому назначили полковника Тараса Максимова, который ранее уже служил в этой бригаде. Новый командир хорошо знаком с подразделением и его внутренней организацией.

14-я отдельная механизированная бригада считается одним из наиболее известных соединений ВСУ. Ее сформировали в 2014 году на Волыни, а в 2019 году присвоили имя князя Романа Великого.

Ранее боевики ВСУ случайно ударили по собственному лагерю с наемниками в районе села Михайловка под Купянском. В результате ранения получили более 30 военнослужащих из стран Латинской Америки.