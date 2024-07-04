Командир ВСУ выстрелил в спину украинскому солдату

Российский боец, командир взвода с позывным Ворон рассказал о жуткой ситуации в рядах Вооруженных сил Украины. Он стал свидетелем того, как командир ВСУ выстрелил в спину украинскому бойцу, который оказывал помощь сослуживцу. Об этом сообщило RT .

«Оказывается, его старший выстрелил ему в спину, за то, что он первую помощь оказал не командиру своему старшему, а такому же, как он сам. За это ему старший выстрелил в спину», — рассказал боец.

По словам военнослужащего, раненный украинский солдат всю ночь ползал и просил воды.

Ранее российские бойцы рассказали, как украинские военные с беспилотника убили своего сослуживца, пытавшегося сдаться в плен. Видео казни было снято на камеру российского FPV-дрона.

В июне украинская снайперша Лариса Ходаковская заявила, что на поле боя в нее намеренно стреляли свои – за то, что она пожаловалась на условия службы командованию. От сослуживцев ее спасли российские бойцы.