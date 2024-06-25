Российские военнослужащие спасли снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую, взяв ее в плен. По женщине стреляли украинские солдаты. Пленная поделилась своей историей, которую опубликовали в Telegram-канале «Работайте, братья!» .

Женщина рассказала, что в состав батальона теробороны, где она служила, входили в основном ограниченно годные к службе люди.

«Во время выполнения боевых заданий всем им было тяжко. Пришла на позицию на 14 дней и почувствовала, каково ребятам без ротации, без замены. Просто невозможно было выдержать. Эмоциональное состояние доведено до края. <…> Командование поворачивается спиной ко всем», — отметила Ходаковская.

По ее словам, бригада, к которой она была прикреплена, «кидала людей на мясо», раненых не вывозили. Она решилась позвонить на линию командования и рассказать о ситуации. Не скрываясь, назвала свое имя. После этого ее попытались убить.

«Пошла пешком на свою позицию. <…> Почувствовала боль, услышала два выстрела, увидела кровь на ноге, на руках. По мне стреляли из посадки — свои. Не ваши ребята — они мне подарили жизнь. Наверное, потому что я не смолчала», — вспомнила женщина.

Бойцы группировки «Центр» оценили ситуацию и защитили ее. Несмотря на ожесточенный обстрел со стороны ВСУ, эвакуация прошла успешно.

Это далеко не первый раз, когда бойцы ВСУ бьют по собственным сослуживцам.