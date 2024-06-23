Российский дрон снял, как солдата ВСУ убили свои за попытку сдаться в плен

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные убили своего сослуживца за попытку сдаться в плен российской армии. Видео этого случая, снятое на камеру российского FPV-дрона, опубликовала бывшая Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинский боец решил сложить оружие и сдаться в плен. Российские военные «вели» его до своих позиций с помощью беспилотника.

«Уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский военнослужащий был атакован украинским же дроном, в результате чего получил осколочное ранение и скончался», — сообщили российские бойцы.

Ранее украинский военнопленный  Юрий Водян рассказал, что в ВСУ действуют заградотряды. По его словам, они расстреливают солдат, отказавшихся выполнять приказы или покинувших свою позицию.

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