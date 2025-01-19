Российский военный в Курахове уговорил сдать оружие боевиков ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к солдатам ВСУ в Курахове и уговорил их сдаться. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмовой роты с позывным Джексон.

«Зашел к противнику на второй этаж. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие», — отметил он.

По словам командира, перед этим военнослужащие, среди которых был Босяк, захватили в плен украинского боевика. Он перепутал позиции и оказался рядом с российскими войсками.

После беседы с Босяком украинец ушел к сослуживцам в соседнее здание, а сам пошел вслед за ним и убедил военных ВСУ сдать оружие. На следующий день, при выводе пленных Босяк попал под артобстрел и получил смертельные ранения.

Ранее радио Kp.ru сообщило о бойце Магомеде Абдулаеве, который в одиночку оборонял блиндаж, расположенный в 200 метрах от позиций ВСУ. Это позволило российской армии уничтожить роту украинских боевиков.