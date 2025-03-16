Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо. Видео с военным появилось в Telegram-канале журналистки Марины Ким.

Она написала, что Юнусов провел группу военнослужащих по трубе к Судже, которая «выскочила на опорники противника».

«Пусть его лицо, которое до этого было тайной для всех, теперь знает весь мир! <…> Гордимся!» — отметила Ким.

На кадрах запечатлено, как Юнусов держит в руках грамоту о присвоении звания Героя Чеченской Республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отдельно похвалил командира отряда «Аид» за слаженное руководство российскими бойцами и назвал его «настоящим стратегом».

Более 800 российских бойцов вошли в Суджу Курской области по пустой трубе газопровода. Бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что операция «Поток» войдет в историю.