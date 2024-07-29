Капитуляция или смерть.В США рассказали, какие варианты остались Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленскому осталось капитулировать или умереть

Rod Lamkey
Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Капитуляция украинского режима позволит урегулировать конфликт. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«У него [Владимира Зеленского] два пути: или политическое урегулирование, или смерть. <…> Да, он пытается найти политическое урегулирование. Все просто: это капитуляция», — указал он.

По словам Джонсона, российские военные в отличие от украинских не несут огромных потерь на фронте, берут все новые населенные пункты и захватывают в плен значительное число солдат противника. Кроме того, в России нет внутренних политических беспорядков.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в готовности капитулировать перед Россией и отдать приказ прекратить огонь.

Политолог Юрий Дудкин призвал не доверять словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах и назвал их «трепом».

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