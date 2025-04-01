Командир «Ахмата» показал на видео «нежданчик от противника» под Курском

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид поделился в своем Telegram-канале архивным видео из Курской области. Кадры сняли военные, вернувшиеся с боевого задания.

«Архивное. Курская область. Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждет нежданчик от противника», — подписал ролик командир отряда.

Ранее Аид опубликовал фото с подбитой украинской машиной в Судже. На машине была пророческая надпись «Везу в пекло».

По данным на 30 марта, потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу человек. Украинская армия также лишилась и потеряла 590 артиллерийских орудий, 89 пусковых установок зенитных ракет и снарядов РСЗО, 10 систем ПВО и более 100 единиц инженерной техники, включая установку разминирования.