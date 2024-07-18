Командир «Ахмата» оценил продвижение ВС России на Донецком направлении

Алаудинов: подразделения ВС РФ хорошо продвигаются на Донецком направлении

Российские военные демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождают населенные пункты и значительные участки территории. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«У подразделений министерства обороны очень хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении. Они ежедневно освобождают населенные пункты, хорошие участки, продвигаются хорошо», — сказал он.

Днем ранее штурмовые группы войск «Север» зачистили позиции украинского подразделения в зоне СВО и взяли в плен националистов. Они обнаружили укрытия противника с помощью разведывательных беспилотников.

В Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 74 беспилотника противника и украинский МиГ-29.