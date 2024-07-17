Российские военные захватили позиции ВСУ и взяли в плен боевиков

Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции ВСУ и взяв в плен боевиков

Фото: РИА «Новости»

Штурмовики группировки «Север» зачистили позиции украинского подразделения и взяли в плен боевиков ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Север“ на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — указали в оборонном ведомстве.

Украинские военные попытались атаковать позиции войск России, однако противник «встретил ожесточенный отпор». Разведчики раскрыли передвижение живой силы и техники ВСУ. Боевиков поразили огнем.

Штурмовик с позывным Мирон рассказал, что три штурмовые группы выдвинулись на разные опорники. Они наткнулись на два пулемета, которые погасили артиллерией. Благодаря этому штурмовики по разным флангам смогли взять опорник и выбить оттуда противника, уточнил Мирон.

Российские бойцы с начала СВО уничтожили от 55 до 65 американских РСЗО HIMARS. При этом ВСУ тщательно скрывают потери этого вида вооружения.

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом

Лето выравнивает все. Чем обернется заплыв в Сене накануне Олимпиады

Непрерывная «Нева». Сколько стоит проезд по трассе М-11, где переночевать и заправиться

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте