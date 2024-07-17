Штурмовики группировки «Север» зачистили позиции украинского подразделения и взяли в плен боевиков ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на Минобороны.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Север“ на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — указали в оборонном ведомстве.

Украинские военные попытались атаковать позиции войск России, однако противник «встретил ожесточенный отпор». Разведчики раскрыли передвижение живой силы и техники ВСУ. Боевиков поразили огнем.

Штурмовик с позывным Мирон рассказал, что три штурмовые группы выдвинулись на разные опорники. Они наткнулись на два пулемета, которые погасили артиллерией. Благодаря этому штурмовики по разным флангам смогли взять опорник и выбить оттуда противника, уточнил Мирон.

Российские бойцы с начала СВО уничтожили от 55 до 65 американских РСЗО HIMARS. При этом ВСУ тщательно скрывают потери этого вида вооружения.