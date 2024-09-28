Военнослужащие отряда «Каштан» вытеснили украинских военных с участка около деревни Нижняя Паровая в Курской области и продвинулись на один километр. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Сегодня очень хорошо отработал отряд „Каштан“. Он на участке Нижней Паровой оттуда продвинулся в лесу почти на один километр. Взял участок, уничтожил противника полностью, который сидел на этом участке. И закрепился там совместно с полком 1427», — сказал он.

На суджанском направлении российские военнослужащие, по словам Алаудинова, за день уничтожили несколько минометов и один пункт управления БПЛА вместе с расчетом. Они также отбили атаку Вооруженных сил Украины на опорный пункт.

Минобороны сообщило 27 сентября об 11 попытках ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области. Украинские подразделения устремились к населенным пунктам Новый Путь и Медвежье, но встретили сопротивление и потеряли более 70 человек.