На Украине плохо обращаются с иностранными наемниками. Сестра одного из них, колумбийка Каролина Вильяда сообщила РИА «Новости» , что бойцы могут остаться без денег и жизни.

«Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят. Может, сначала вас хорошо примут, но потом вы останетесь сами по себе», — сказала она.

Операторы дронов, по ее словам, в меньшей опасности. Остальных же отправят в самое пекло и оставят на произвол судьбы. Ее брат Хонатан Мартинес Вильяда умер в феврале, но военные до сих пор даже не пытались отыскать его останки.

Командование Вооруженных сил Украины перебросило колумбийских наемников к границе между Сумской и Курской областями. Еще одну группу солдат удачи заметили в Красноармейске (украинское название — Покровск).