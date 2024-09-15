«Колоссальная работа». Российские эксперты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Специалисты из России начали исследовать боеголовку ракеты, используемую в системе HIMARS. Как сообщило РИА «Новости» , эксперты ее разбирают и извлекают микросхемы.

«На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. <…> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. <…> Идет колоссальная работа по изучению этой части», — рассказал РИА «Новости» специалист.

В распоряжении оказались системы контроля за носовыми стабилизаторами, микрочипы, электронные компоненты. После того как их извлекут, эксперты проведут анализ деталей.

HIMARS — это мобильная реактивная система залпового огня. Над ней работали в Соединенных Штатах компании BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год. С 2003-го систему активно используют. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Дальность стрельбы для некоторых типов боеприпасов достигает 80 километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский набросился на США с обвинениями из-за нехватки снарядов для HIMARS. Украинской армии также не хватает FPV-дронов, есть дефицит систем противовоздушной обороны и ракет к ним.