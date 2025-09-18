Колонны ВС России с новым тактическим знаком появились в зоне спецоперации
У Бердянска в Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Изображение в виде квадрата нанесли на грузовики Вооруженных сил России. Ранее такой отличительный символ в рядах российской армии не встречался.
Украинские источники связали появление колонн российской техники с переброской сил на Запорожское направление с целью усиления наступательных действий.
Ранее Минобороны показало кадры освобождения Николаевки в Днепропетровской области. На видео запечатлели работу артиллерии и прилеты БПЛА по вражеской технике и автомобилям.
