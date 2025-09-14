Минобороны показало кадры с освобождением Новониколаевки

Российские военнослужащие взяли под контроль село Новониколаевка в Днепропетровской области. Минобороны опубликовало кадры занятия населенного пункта.

«В ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зачистили от украинских боевиков населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

На опубликованных кадрах запечатлена работа артиллерии и прилеты беспилотников по вражеской технике и автомобилям. В конце видео бойцы ВС России развернули триколор на фоне поврежденных зданий.

Ранее стало известно, что Новониколаевка в Днепропетровской области перешла под контроль российских войск. На данном участке фронта ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ. Общие потери противника сутки составили более 265 боевиков.