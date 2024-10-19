Колонна ВСУ подорвалась на своей мине под Сумами

Колонна ВСУ подорвалась на украинской мине, когда двигалась в сторону Курской области, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный Виталий Озимов. Он уточнил, что в составе колонны были натовская техника.
Пленный отметил, что у ВСУ были Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2.
«Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией — прим. ред.) доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — рассказал украинский пленный.
На прошлой неделе российские военные уничтожили два танка ВСУ в Сумской области. Технику поразили при помощи «Ланцетов».
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