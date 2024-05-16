Количество украинских операторов дронов без опыта в зоне СВО резко выросло | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 08:27 Количество украинских операторов дронов без опыта в зоне СВО резко выросло Оператор БПЛА Гаечка: в рядах ВСУ увеличилось число неопытных военных Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Число неопытных операторов БПЛА в украинской армии выросло. На линии боевого соприкосновения их становится все больше. Об этом РИА «Новости» заявила оператор беспилотников российской группировки «Юг» с позывным Гаечка.

По ее словам, противника нельзя недооценивать, но в последнее время беспилотниками ВСУ стали часто управлять люди, не имеющие опыта в этой сфере.

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«Они (ВСУ — прим. ред.) так же ведут свою работу, и ведут ее очень хорошо. Но сейчас качество их работы снижается, приходят новые пилоты, видимо, потому, что остальные их отряды мы разбиваем, и приходят неопытные», — указала военнослужащая.

Она добавила, что российские бойцы получили много трофейных БПЛА. В качестве примера она показала беспилотник с изображенным на нем гербом Украины.

«Сейчас приходят новенькие, которые некачественно производят работу, от которой вылетают батарейки, вылетают боеприпасы, дрон просто садится к нам как подарок», — заключила Гаечка.

Ранее российская артиллерия ударила по позициям ВСУ на Харьковском направлении. Командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным Балашов отметил, что артподготовка упростила заход штурмовиков ВС России.