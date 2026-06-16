Количество сбитых в Московском регионе беспилотников увеличилось до 20

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В 5:46 он сообщил о двух уничтоженных дронах в Московском регионе. Спустя примерно 20 минут — о еще трех БПЛА. В 6:33 появилась информация о следующих трех беспилотниках, в 6:48 — о четырех других, в 6:53 — о новых двух. После 07:00 Собянин сообщил еще о шести сбитых аппаратах. В итоге количество уничтоженных на подлете к столице дронов достигло 20.

Вчера за ночь силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников над Тульской областью. В регионе вводили режим беспилотной опасности, губернатор Дмитрий Миляев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.