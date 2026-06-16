Количество сбитых в Московском регионе беспилотников увеличилось до 14

В небе над Московским регионом силы противовоздушной обороны ликвидировали еще девять вражеских беспилотников. Об это заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

Утром в 05:46 он заявил о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву. Примерно через 20 минут после этого сообщил о новых трех дронах. В 06:33 появилось сообщение еще о трех беспилотниках. В 06:48 о других четырех, а в 06:53 о новых двух.

«Уничтожены еще два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

В итоге количество сбитых над Москвой аппаратов увеличилось до 14.

Вчера за ночь средства ПВО ликвидировали над Россией 123 беспилотника. Дроны уничтожили над Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Орловской, Ростовской, Курской, Брянской, Калужской и Белгородской областями. Также БПЛА поразили над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.