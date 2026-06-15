Силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников над Тульской областью

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Прошедшей ночью 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — заявил он.

Также глава региона предупредил, что в Тульской области все еще сохраняется беспилотная опасность. Он призвал граждан сохранять бдительность.

Также ночью Миляев заявил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Несколько жилых домов получили повреждения в поселках Маслово, Иншинский, Ямны и Михалково. Три человека погибли, еще трое пострадали. Среди пострадавших годовалый ребенок. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. После атаки в правительстве региона развернули работу оперативного штаба.