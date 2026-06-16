На подлете к Москве сбили пять беспилотников

Система противовоздушной обороны ликвидировала пять беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

В 05:46 он написал пост о двух дронах, уничтоженных в московском регионе. В 06:07 появилась новая публикация о других трех БПЛА.

«Уничтожены еще три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Вчера оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 муниципалитетов региона за сутки, противник выпустил до 150 беспилотников. В результате происшествия пострадали два мирных жителя. Также повреждения зафиксировали в четырех многоквартирных домах, четырех коммерческих, одном социальном объектах и 30 частных домовладениях. Еще 32 транспортных средства и два предприятия пострадали.