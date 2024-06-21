Количество сбитых над Краснодарским краем беспилотников подсчитали

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 21 июня, сбили над Краснодарским краем 43 беспилотника, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Миноброны.

Обломки одного из летательных аппаратов упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, заявили в оперативном штабе региона.

Там отметили, что на месте начался пожар, но его быстро ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. Повреждения получили хозяйственные постройки. Пострадали два человека.

В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что ранения получили их сотрудники, которые занимались тушением огня.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале уточнил, что в столице региона повреждение получило здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». Один из находившихся там сотрудников погиб.

Глава региона выразил соболезнования его родным и близким и поручил мэру Краснодара оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.

По данным Минобороны, всего за ночь над российскими регионами сбили 114 запущенных с Украины дронов. Основные воздушные атаки пришлись на Крым (70 уничтоженных беспилотников) и Краснодарский край (43 сбитых дрона). Еще один летательный аппарат уничтожили в небе над Волгоградской областью. Также силы Черноморского флота минувшей ночью уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.