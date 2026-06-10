Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на столицу

Средства противовоздушной обороны этой ночью уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый БПЛА сбили около половины второго ночи. В 2:12 средства ПВО уничтожили еще один беспилотник.

Через час система сбила сразу три аппарата. Очередной БПЛА ликвидировали в 4:36, а спустя еще полчаса уничтожили еще один.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях мэр не привел.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинского БПЛА загорелась крыша здания панорамы «Оборона Севастополя».