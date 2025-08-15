Количество пострадавших при ударе по Курску увеличилось до 10

Серьезные повреждения при украинской атаке на Курск получил дом в Железнодорожном районе. Пострадали 10 человек, один погиб, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до 10 человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45 лет погибла на месте», — сказал он.

Беспилотник серьезно повредил дом на Союзной улице, четыре верхних этажа объял огонь. Хинштейн сообщил, что пожар уже потушили, жильцов эвакуировали в школу по соседству. На время обследования и ремонта дома их оставят в пункте временного размещения или компенсируют аренду жилья.

Взрывная волна выбила окна в других домах и школе. Утром, по словам губернатора, комиссия зафиксирует повреждения. Потерявшие имущество жители получат компенсацию.

Ранее к границе Сумской области с Курской стеклись 1,5 тысячи боевиков Вооруженных сил Украины, в том числе иностранные наемники. Их заметили в окрестностях Юрьева и Линова.