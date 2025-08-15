Украинский дрон атаковал жилой дом в Курске

Shot: мощный пожар охватил квартиры в Курске после атаки ВСУ, есть пострадавшие

«Предварительно, есть пострадавшие», — отметили в сообщении.

По словам очевидцев, они услышали звук сильного взрыва в одной из многоэтажек. Потом началось сильное возгорание, которое охватило сразу несколько квартир. На место работают экстренные службы. Жильцов эвакуируют.

Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших не поступало.

Утром 14 августа украинские боевики атаковали здание правительства Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о повреждении многоквартирных домов и автомобилей.

В этот же день из-за удара дрона ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек, в том числе двое детей.