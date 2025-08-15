Женщина погибла при атаке БПЛА в Курске

В Курске украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом, погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, ночью дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска.

«В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина», — написал он.

Хинштейн добавил, что пострадали еще шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь, а пожарные ликвидируют возгорание.

Утром комиссия проведет подомовой обход для фиксации повреждений. Информация о последствиях атаки вражеского дрона еще уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 13 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями, а также над Республикой Калмыкией.