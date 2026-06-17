Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве ночью и утром, достигло 19

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще одного беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака еще одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого градоначальник сообщил о 18 БПЛА, сбитых ночью и утром. О первых 10 он написал в 03:02, потом в 04:53 доложил о новых двух, а в 07:08 появилась информация об уничтожении еще шести дронов. В итоге количество сбитых в Московском регионе аппаратов достигло 19.

Также утром Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали 157 украинских беспилотников над Россией. БПЛА сбили над Ростовской, Астраханской, Рязанской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Тульской, Орловской, Калужской, Брянской, Курской и Белгородской областями, а также над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и Черным морем.