Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве ночью и утром, достигло 18

Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого, в 04:53, он доложил о еще двух БПЛА, а ночью, в 03:02, заявил о 10 сбитых дронах. В итоге количество аппаратов, сбитых за ночь и утро в Московском регионе, достигло 18.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что средства ПВО уничтожили 86 беспилотников ночью и утром 16 июня. В результате происшествия пострадали шесть человек.

В поселке Случайный в Электростали четверо мужчин получили ранения, двоих из них отправили в больницу. Также пострадали житель микрорайона Парковый в Котельниках и 13-летняя девочка из деревни Цибино в Воскресенске.