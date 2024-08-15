«Когда запахло жареным». Украинские диверсанты начали маскироваться в Курской области

Украинские диверсанты, проникшие в Курскую область, стали носить гражданскую одежду и российскую военную форму, чтобы вести подрывную работу в тылу. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — рассказал он.

Сладков добавил, что режим КТО, введенный в регионе, поможет более эффективно бороться с диверсионными группами. Он отметил, что эти действия давно отработали на практике, и они всегда давали необходимый результат.

Ранее украинский военнопленный, захваченный в Курской области, рассказал, что диверсантам дали приказ расстреливать местных жителей, если те пытаются оказать сопротивление.

Режим КТО действует в Курской, а также Белгородской и Брянской областях с 10 августа.